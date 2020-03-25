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İspanya'da Müslümanlara 'her cuma balkonlarda ezan okuyun' çağrısı

İspanya'da Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan, her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

25.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:42
İspanya 'da Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan, her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.View on euronews İspanya’da Müslümanlara ’her cuma balkonlarda ezan okuyun’ çağrısı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İspanya, Dünya

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