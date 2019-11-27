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İspanya'da 'Narkotik Denizaltı' ele geçirildi

İspanya'da polis, Atlas Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 ton uyuşturucunun taşındığı denizaltıyı yakaladı.

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58İspanya'da 'Narkotik Denizaltı' ele geçirildi

'da polis, Atlas Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 ton uyuşturucunun taşındığı denizaltıyı yakaladı. Denizaltının iki mürettebatı gözaltına alındı, uyuşturucuya el konuldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İspanya'nın Galiçya bölgesi açıklarında Atlas Okyanusu'nda günlerdir polisin takibinde olan uyuşturucu taşınan denizaltının polis tarafından önü kesildi. Polisi fark eden mürettebat ise denizaltıyı batırmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, dalgıçlarla ele geçirdiği denizaltıdaki 2 mürettebatı gözaltına aldı. Kaç kişi olduğu bilinmeyen diğer mürettebatın ise kaçtığı belirtildi. Denizaltı, Galiçya bölgesinde bulunan Aldan Limanı'na getirildi. Denizaltının nereden geldiği veya hangi ülkeye ait olduğu polis tarafından açıklanmadı.

Yerel medyanın ' Denizaltı' olarak adlandırdığı ve uzun süre Atlas Okyanusu'nda uluslararası güvenlik güçlerinin iş birliği ile izlenerek ele geçirilen denizaltıdaki uyuşturucunun piyasa değerinin 121 milyon dolar olduğu ifade edildi.



Atlas Okyanusu, Narkotik, İspanya, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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