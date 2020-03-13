İspanya'da OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.
13.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:38
İspanya 'da koronavirüs salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
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