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İspanya'da OHAL ilan edilmesi bekleniyor

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu.

13.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:43
İspanya'da OHAL ilan edilmesi bekleniyor
İspanya 'da koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu. Ülkede "olağanüstü hal" ilan edilmesi bekleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İspanya, Ekonomi

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