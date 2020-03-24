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İspanya'da olağanüstü hali ihlal eden La Liga futbolcusuna ceza

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan olağanüstü hali ihlal eden 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid'in oyuncusu Pedro Porro'ya 600 avro para cezası kesildi.

24.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:00
İspanya'da olağanüstü hali ihlal eden La Liga futbolcusuna ceza
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uygulanan olağanüstü hali ihlal eden 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid'in oyuncusu Pedro Porro'ya 600 avro para cezası kesildi.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın Valladolid'de takım arkadaşı olan Porro, olağanüstü hali çiğnediği için kendisine para cezası verildiğini bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu.
İspanyol futbolcu, cezayı kesen İspanyol polisini ilk olarak "saygısız olmakla" suçlarken, daha sonra bu mesajını silerek özür diledi.
Valladolid şehir merkezinin 15 kilometre dışındaki Boecillo'da oturan futbolcu, bazı ihtiyaçların karşılanması için kent merkezindeki süpermarketlere gitmek istediğini belirterek, kimlik kartında ikamet yerinin Don Benito (ülkenin güneyinde Badajoz kentinin bir ilçesi) olmasından dolayı polisin yönelttiği sorulara sinirlendiğini aktardı.
Daha sonra "Bir hata yaptım ve özür dilemek istiyorum." diye yazan Porro, "Olağanüstü hal çıktığından beri buna en büyük saygıyı göstermeye çalıştım ama hata yaptım ve umarım bu yanlışım başkalarının çok önemli bir şey olmadıkça evlerinden çıkmamalarına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.
İspanyol futbolcu, kendisine kesilen 600 avroluk cezayı itiraz etmeden ödeyeceğini kaydetti.
İspanya'da Kovid-19'dan nedeniyle 14 Mart akşamı yürürlüğe giren olağanüstü halden dolayı şimdiye kadar ülke genelinde 60 binden fazla kişiye para cezası kesildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : La Liga, İspanya, Güncel

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