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İspanya'da ölü sayısı bini geçti

Korona virüs salgının hızla yayıldığı İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye, vaka sayısı ise 19 bin 980'e ulaştı.

20.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:14
İspanya'da ölü sayısı bini geçti
Korona virüs salgının hızla yayıldığı İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye, vaka sayısı ise 19 bin 980'e ulaştı.

Dünya genelinde Korona virüsü bilançosu artmaya devam ediyor. Salgının en çok etkilediği 3. ülke olan İspanya'da ölü sayısı bin 2'ye ulaştı. Ülkede vaka sayıları katlanarak artarken, toplam tespit edilen vaka sayısı 19 bin 980'e yükseldi. Sağlık uzmanları ise, ülkede yeterli test kitinin bulunmamsından dolayı enfekte olan kişilerin tamamının tespit edilemediğini vurgulayarak, vaka sayısının gün geçtikçe daha çok artacağını ifade ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ulusal acil durum ilan edilen ülkede, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ülke genelinde sadece eczane ve marketlerin açık kalmasına izin veriliyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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