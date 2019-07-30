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İspanya'da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni

İspanya'nın kuzeybatı kesiminde Galiçya bölgesinin Nieves kasabasında Orta Çağ'dan bu yana süren bir gelenekle, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölümcül hastalıktan kurtulan kişileri tabuta koyup taşıma töreni yapıldı.

30.07.2019 12:28 İspanya'da ölümden dönenleri tabutlarda canlı taşıma töreni
İspanya'nın kuzeybatı kesiminde Galiçya bölgesinin Nieves kasabasında Orta Çağ'dan bu yana süren bir gelenekle, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölümcül hastalıktan kurtulan kişileri tabuta koyup taşıma töreni yapıldı.

Saint Martha'yı anma adına yapılan yortunun 9. gününde ölümcül hastalıktan kurtulan 6 kişi yine canlı olarak konuldukları tabutlarda yakınları tarafından taşındı. Tabutlar, Martha Kilisesi ve mezarlığı etrafında 45 dakika dolaştırıldı. Yüzlerce kişi sokakların iki yanına dizilerek, yapılan tabut taşıma törenini izledi. - MADRİD

Galiçya, İspanya, Güncel

Kaynak: İHA

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