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İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi

İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.

24.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:12
'nın başkenti 'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.
İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etti.
Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol kadın, sabah erken saatlerde terminale geldi.
AA muhabirine konuşan Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria da tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.
Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanındaki birinci terminalin çıkışını dolduran Yaman'ın kadın İspanyol hayranlarının, kalp şeklinde ve "Can" yazılı balonlar taşıdığı görüldü.
İspanyol ve Türkçe "Hoşgeldin", "Sen en iyisinin" yazılı pankartlar taşıyan Yaman hayranları, Facebook'ta 5 ay önce açtıkları "Can Yaman hayranları" sayfasının şimdiden 8 bin üyesi olduğunu söyledi.
Bu arada Yaman hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.
Kapıların açılıp Can Yaman'ın çıkışıyla yaşanan izdihamı önlemek için güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, Türk aktörü koşarak havalimanından çıkardı. Bu sırada bazı kadın hayranların fenalık geçirdiği görüldü.
Havalimanı dışında özel araca bindirilen Can Yaman, polis aracı eşliğinde oteline gitti.
İspanya'da Mediaset televizyon grubunun programlarına konuk olarak çağırılan Yaman, pazartesi ve salı günü röportajlar vererek, hayranlarıyla buluşacak.
İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi

Can Yaman, İspanya, Madrid, Güncel

Kaynak: AA


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