İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto

İspanya'da birçok hastaneden sağlık çalışanları halk sağlığına daha fazla önem verilmesi ve koşulların iyileştirilmesi için protesto düzenledi.

İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
25.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:55
İspanya'da birçok hastaneden sağlık çalışanları halk sağlığına daha fazla önem verilmesi ve koşulların iyileştirilmesi için protesto düzenledi.

Korona virüs salgını ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları İspanya'da protesto düzenledi. İspanya'da birçok hastaneden sağlıkçılar hastane önlerine çıkarak, ellerinde pankartlar taşıdı. İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Gregorio Maranon, La Paz, Octubre Hastanesi ve Barselona'da bulunan Severo Ochoa Hastanesi, çalışanları eyleme katıldı. Sağlıkçıların ellerinde taşıdığı bir pankarta ise "Biz yorulduk" yazdığı görüldü. Sağlık çalışanları, hükümetten halk sağlığına daha fazla önem verilmesini ve koşulların iyileştirilmesi talebinde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşların da destek verdiği eylemde, sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.

Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün korona virüs verilerini güncelleyerek, can kaybını bin 918 kişi azalttı. Bakanlık, tarafından ülkede ki toplam korona virüs vaka sayısı 235 bin 400, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 834 olarak güncellendi. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler: Barselona, İspanya, Madrid, 3. Sayfa, Haber

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