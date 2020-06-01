İspanya'da sağlık çalışanlarının eylemleri devam ediyor

İspanya'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi için eylem yaptı.

01.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:11
İspanya'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi için eylem yaptı.
Başkent Madrid'de hastane binaları önüne çıkan sağlık personelleri, çalışma şartlarında iyileşme ve kamu hastanelerinin güçlendirilmesini istedi.
Sağlık çalışanları, "Toplumumuzun iyiliği için şimdi birlikte mücadele zamanı" çağrısı yaptı.
Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu dernekler, "Kaliteli ve koruma altında bir kamu sağlık sistemi ve onurlu çalışma şartları, halka her zaman daha iyi hizmet verecektir." açıklamasında bulundu.
Kovid-19'un başlamasından bu yana ikinci kez eylem yapan ve sorunlarının yeni olmadığın aktaran sağlıkçılar, özellikle salgına karşı mücadelenin büyük önem arz ettiği bugünlerde personel sayısının artırılması ve sözleşmelerin yenilenmesi gerektiğini savundu.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için iki dakikalık saygı duruşunda da bulunan sağlık sektörü çalışanları, maske ve eldiven takarak, sosyal mesafeye de özen gösterdi.
İspanya'da resmi verilere göre bu zamana kadar 53 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 bulaşırken, 76'sı hayatını kaybetti.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 27 bin 127 olurken, vaka sayısı 239 bini geçti. İspanya’da sağlık çalışanlarının eylemleri devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Madrid, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çin’de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Haber
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump’tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Haber
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
ABD Başkanı Trump’tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız Haber
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Haberler››Güncel››İspanya'da sağlık çalışanlarının eylemleri devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:07: Son dakika haberi | Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 298'e çıktı - Haber 23:06: Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı - Haber 23:05: - ABD'de gösteri ve yağmalamalar durmuyor - Haber 23:05: Kilis'te ulaşım ücretlerine sosyal mesafe zammı - Haber 23:05: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti - Haber 21:34: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar - Haber 21:29: Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi - Haberler 21:17: Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 19:26: Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor - Haberler 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler