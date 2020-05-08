Haber, Son Dakika, Haberler

İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenme

İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenmeİspanya, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'daki turizm merkezleri koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.

08.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:06
İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenme
İspanya, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'daki turizm merkezleri koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Ülkedeki sahillerde, sosyal mesafeye ilişkin 'şerit' kuralları getirilirken; yeni kurallara göre, sahile gelen ziyaretçiler 9 metrekarelik alanda güneşlenecek.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'daki normalleşme sürecine girerken, belediyeler yaz aylarında ülkeyi ziyaret etmesi beklenen turistler için sahillerde koronavirüse (Covid-19) önlemlerini sıkılaştırdı. Ülkedeki sahillerde, sosyal mesafeye ilişkin 'şerit' kuralları getirilirken; kumsalların bazı bölümleri yaşa göre kategorize edildi. İspanya'nın Pontevedra iline bağlı Sanxenxo Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Silgar plajında koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı. Belediyenin paylaştığı görüntülerde, sahile güneşlenmek ve denize girmek için gelen turistlerin ve halkın arasındaki sosyal mesafeyi korumak için alınan tedbirler görüldü.
9 METREKARELİK ALANDA GÜNEŞLENECEKLER
Belediyenin yayınladığı görüntülere ilişkin paylaşılan verilere göre, sahile gelen insanların 9 metrekarelik bir alanda güneşlenecekleri belirtildi. Sahilin 5 ayrı bölüme ayrıldığı ifade edildi. Ayrılan bölümlerin çocuklu aileler, belirli bir yaş aralığında olanlar ve yetişkinler için ayrı ayrı kategorize edildiği bildirildi. Öte yandan, sahillerde cankurtaranların ve diğer görevlilerin de hazır bulunacağı açıklandı. İspanya’da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenme

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Haber
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bartın’da 11 Mayıs’tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenme - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:32: Muhtar, tartıştığı kişiyi öldürdü - Haber 14:32: Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar yeniden başladı - Haber 14:32: Banka önlerinde sosyal mesafe uyarıları - Haber 14:32: Balıkesir'de zeytin ağaçlarının kesildiğini iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu - Haber 14:32: Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı - Haber 13:11: Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı - Haber 13:04: Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu - Haberler 13:03: Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti - Haber 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler 14:18: Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi - Magazin