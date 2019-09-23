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İspanya'da saldırı hazırlığı içindeki dokuz Katalan'a polis baskını

İspanya'da saldırı hazırlığı içindeki dokuz Katalan'a polis baskını

23.09.2019 11:45İspanya'da saldırı hazırlığı içindeki dokuz Katalan'a polis baskını
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde güvenlik güçleri saldırı hazırlığı içinde oldukları sanılan 9 ayrılık taraftarı kişinin evlerine baskın düzenledi. İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından düzenlenen operasyonda dokuz kişi gözaltına alınırken birçok bilgisayar ve belgeye de el konuldu.

Katalonya özerk hükümeti 1 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği referanduma dayanarak bağımsızlığını ilan etmiş, ardından İspanya Parlamentosu Katalonya Özerk Yönetimi'ni askıya almış, bölgesel meclisini lağvederek yeni seçim kararı almıştı.
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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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