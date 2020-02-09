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İspanya'da sayı arttı: 1 kişi de daha korona virüs çıktı

İspanyalı yetkililer, ülkede ikinci korona virüsü vakasına rastlandığını açıkladı.

09.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:20İspanya'da sayı arttı: 1 kişi de daha korona virüs çıktı
İspanyalı yetkililer, ülkede ikinci korona virüsü vakasına rastlandığını açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını hızla yayılıyor. İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi, Mallorca bölgesinde korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 4 kişiye yapılan testlerin ardından 1 kişide korona virüsüne rastlandığını açıkladı. Böylelikle ülke genelinde korona virüsünden kaynaklı vaka sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
Korona virüsü taşıdığı belirtilen hastaya, Fransa'da virüs teşhisi konan biriyle temasa geçtikten sonra geçtiğimiz Cuma günü test yapıldığı ifade edildi.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Güncel

Kaynak: İHA

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