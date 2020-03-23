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İspanya'da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı.

23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1720'ye çıktı. Salgın nedeniyle Bilbao kentindeki tenhalık dikkat çekerken, polis sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kontrollerini sıklaştırdı.
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İspanya’da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri

Kaynak: AA

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İspanya'da sokağa çıkma yasağı - Polis kontrolleri
Etiketler : İspanya, Polis, Güncel

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