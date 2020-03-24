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İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da sokağa inen asker, yardım için gittiği bazı evlerde yaşlıları yataklarında ölü buluyor.

24.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:07

İtalya'dan sonra Avrupa'da koronavirüsten etkilenen ikinci ülke olan İspanya'dan kritik bir açıklama geldi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Askerler yardım etmek için sokaklara indi. Bazı evlerde yaşlıları yataklarında ölü buluyorlar" dedi.

ÜLKEDE ASKER SOKAĞA İNDİ

Çin'den çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan ve binlerce can alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'dan korkutan bir açıklama geldi. Kovid-19 salgınının ülkeye geldiği günden beri 35 bin 136 kişide hastalık tespit edilen ve en son rakamlara göre toplam 2311 kişinin öldüğü İspanya'nın Savunma Bakanı Margarita Robles, askerin arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek olduğunu ve askerlerin görevlerini şehir içinde yaptığını duyurdu.

"ASKERLER YATAKLARINDA ÖLÜ BULUYOR"

Ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların evde çaresizce ölümü beklediğini belirten Robles, "Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu" dedi.

ÖLENLERİN CANSIZ BEDENLERİ BUZ PİSTİNDE BEKLETİLİYOR

İspanya'nın salgından en fazla etkilenen bölgelerden biri olan başkent Madrid'de defin işlemlerinin durdurulmasından dolayı virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin morg olarak kullanılan kentteki bir buz pistinde bekletileceği bildirildi.

İspanya’da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor

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Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Etiketler : Dünya, Güncel

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