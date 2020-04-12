İspanya'da son 24 saate korona virüsten 619 kişi öldü
İspanya'da son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi.
12.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:36
İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsten 619 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede korona virüsten ölenlerin sayısının 16 bin 972'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 4 bin 167 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının ise 166 bine ulaştığı kaydedildi. - MADRİD
Kaynak: İHA