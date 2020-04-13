Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 517 kişi artarak 17 bin 489'a yükseldi.

13.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:00
İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 517 kişi artarak 17 bin 489'a yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496'ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 489'a yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haberler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Harvard’lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Haberler
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Ölümcül virüs, ABD’nin Vuhan’da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Haberler
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı?
Bilim insanları: Temmuz’dan önce kontrol altına alınması imkansız Haberler
Bilim insanları: Temmuz'dan önce kontrol altına alınması imkansız
Putin’in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı Haberler
Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı
Haberler ›› Dünya ››İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

13:28: Koronavirüse yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alınırken yaşadığı mahalle de karantina altında - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 13:21: Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı - Haberler 13:18: Adalet Bakanı Gül: "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. - Haberler 13:18: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi