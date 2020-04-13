İspanya'da son 24 saatte 517 kişi koronavirüsten öldü
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 517 kişi artarak 17 bin 489'a yükseldi.
13.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:00
İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 517 kişi artarak 17 bin 489'a yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 447 artarak 169 bin 496'ya çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 517 kişi daha artarak 17 bin 489'a yükseldi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya