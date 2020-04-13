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İspanya'da son 24 saatte 517 ölüm

İspanya'da son 24 saatte 517 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 17 bin 489'a ulaştı.

13.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:42
İspanya'da son 24 saatte 517 ölüm
İspanya'da son 24 saatte 517 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 17 bin 489'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü (Covid-19) nedeniyle İspanya'da bilanço artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüsünden 517 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Böylelikle ülkede Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 972'den 17 bin 489'a yükseldi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 169 bin 496'ya ulaştı.

Karantina tedbirleri hafifletiliyor

Korona virüsü ölümlerinin ve vakalarının azalmasıyla İspanya'da, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler hafifletmeye başladı. Bu kapsamda inşaat ve imalat da dahil olmak üzere bazı işletmelerin yeniden açılmasına izin verildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska yaptığı açıklamada, "İşçilerin sağlığı güvence altına alınmalıdır. En az etkilenmede faaliyet yeniden başlayamaz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise bazı sektörlerin yeniden faaliyetlere başlatılması kararının uzmanlara danışıldıktan sonra alındığını açıkladı. Sanchez, "Normal yaşamımıza tekrar dönmek için hala zaferden uzaktayız, ancak zafere giden yolda ilk belirleyici adımları attık" dedi.

Ancak söz konusu karar, bazı yerel yönetimler de tepkisine neden olurken salgında ikinci dalgaya neden olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Ülke genelinde mağaza, bar ve kamusal alanların ise en az 26 Nisan'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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