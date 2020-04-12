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İspanya'da son 24 saatte 619 kişi koronavirüsten öldü

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 619 kişi artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

12.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:58
İspanya'da son 24 saatte 619 kişi koronavirüsten öldü

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 619 kişi artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 619 kişi daha artarak 16 bin 972'ye yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
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