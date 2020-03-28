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İspanya'da son 24 saatte koronarivüsten 832 kişi öldü

İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti.

28.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:09
İspanya'da son 24 saatte koronarivüsten 832 kişi öldü

İspanya 'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 694'e ulaştı.

İspanya'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 832 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 5 bin 694'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 72 bin 248'e yükseldiği belirtildi. İspanya medyası, 24 saatlik bilançoyu "Korkunç" başlığıyla duyurdu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya

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Haberler ›› Dünya ››İspanya'da son 24 saatte koronarivüsten 832 kişi öldü - Haberler

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