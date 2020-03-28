İspanya'da son 24 saatte koronarivüsten 832 kişi öldü
İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti.
28.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:09
İspanya 'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 694'e ulaştı.
İspanya'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 832 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 5 bin 694'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 72 bin 248'e yükseldiği belirtildi. İspanya medyası, 24 saatlik bilançoyu "Korkunç" başlığıyla duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya