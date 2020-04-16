Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 318 kişi hayatını kaybetti.

16.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:11
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 ölüm

İspanya 'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 318 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 19 bin 130'a çıktı.

İspanya'da bir günde 318 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 19 bin 130'a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı ise 182 bin 816'ya ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İspanya, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haberler
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Haberler ›› Dünya ››İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 ölüm - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

15:20: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler 15:19: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:16: Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 181 ölüm - Haberler 15:16: Hırsızlıktan sabıkalı 5 şüpheli karakolu birbirine kattı - Haberler 15:14: MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor