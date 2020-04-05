İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 674 ölüm

İspanya'da son 24 saate koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 674 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İspanya'da son 24 saatte 674 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418'e yükselirken; 130 bin 759 kişide de virüs tespit edildi.

Kaynak: DHA