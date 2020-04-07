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İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 743 ölüm

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi.

07.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:42
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 743 ölüm

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 743 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 13 bin 798'e yükselirken; virüs tespit edilenlerin sayısı 140 bin 510'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
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