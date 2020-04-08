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İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 757 ölüm

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 14 bin 555'e çıktı.

08.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:33
İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 757 ölüm

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 14 bin 555'e çıktı.

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 757 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 14 bin 555'e; vaka sayısı ise 146 bin 690'a yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
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