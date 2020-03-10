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İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya Serie A'da maçlar 3 Nisan'a kadar, İsviçre Ligi'nde de maçlar ertelenmişti. İspanya La Liga yönetimi de, 2 hafta boyunca maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:45

İspanya La Liga yönetimi, 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

VAKA SAYISI 1200'Ü GEÇTİ

İtalya'nın ardından koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da şu ana kadar ölü sayısı 31 olarak açıklanırken, vaka sayısı ise bin 200'ü geçti.

Madrid, Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okullar ve üniversiteler iki hafta boyunca kapatıldı.

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İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak

Kaynak: AA

Etiketler : Barcelona, İspanya, Napoli, Spor
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