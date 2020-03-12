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İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği

İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı.

12.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:36
İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı. Madrid 'de önelemler giderek sıkılaştırırken, araçların büyük bir titizlikle her gün temizlenmeye başlandığı açıklandı.View on euronews
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İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İspanya, Madrid, Dünya

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