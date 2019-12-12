İspanya'da toplu cinsel istismar görüntülerini yayınlayan kişiye 18 ay hapis cezası

İspanya'nın Pamplona kentinde 2016'da yaşanan bir toplu cinsel istismar olayına ait görüntüleri internet üzerinden yayınlayan bir kişiye 18 ay hapis cezası verildi.

Pamplona'daki mahkeme, görüntüleri paylaşan 39 yaşındaki adamın tecavüz mağduruna "fazladan acı çektirdiği", bu nedenle 15 bin euro tazminat ödemesi gerektiğine de karar verdi.

Mahkeme, 2018 aralık ayında kurulan internet sitesinin "kadının haysiyetini hiçe saydığını, bu nedenle kadının savunmasız, aşağılanmış, değersizleştirilmiş ve kullanılmış hissetmesine sebep olduğunu" ifade etti.

Hapis kararın hemen infaz edilip edilmeyeceği ise kesinleşmedi.

OLAY İSPANYA'YI AYAĞA KALDIRMIŞTI

Boğa Güreşi Festivali ile tanınan Pamplona şehrinde 2016 yılında 18 yaşında bir kadın, festival sırasında bir binanın içine sürüklenerek toplu cinsel istismara maruz kalmıştı. Kendilerini "kurt sürüsü" olarak adlandıran 5 kişi, İspanya'da ilk derece ceza mahkemeleri tarafından "tecavüz" suçundan değil "taciz" suçundan ceza almıştı.

Söz konusu karar ülke genelinde büyük tepki toplamış ve çok sayıda eylemcinin sokaklara çıkarak kararı protesto etmesiyle sonuçlanmıştı.

Karara itiraz edilmesinin ardından İspanya Yargıtayı, 2019 haziran ayında tecavüzcüleri 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.