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İspanya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 7 yıl sonra ilk kez düştü

İspanya'da, 2019'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 7 yıl aradan sonra ilk kez düştü.

02.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:48 İspanya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 7 yıl sonra ilk kez düştü
'da, 2019'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 7 yıl aradan sonra ilk kez düştü.
İspanya'da otomotiv sektörüne bağlı derneklerden (Anfac, Ganvam ve Faconauto) yapılan açıklamada, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8'lik düşüşle 1 milyon 258 bin 260 aracın trafiğe kaydedildiği bildirildi.
Geçen yıl özel araç satışlarındaki düşüşün yüzde 11,6 olduğu belirtilen açıklamada, otomotiv sektöründe en fazla zararın, satışlarında yüzde 25,91 düşüş kaydedilen dizel araçlarda olduğu aktarıldı.
Açıklamada, sektöre bağlı derneklerin temsilcilerinin, otomobil satışlarındaki düşüşü "ülkedeki siyasi belirsizliğe, ekonomik durumla ilgili şüphelere ve yeni çevre yasalarından dolayı vatandaşların ne tür araba alacağına ilişkin yaşadığı kararsızlığa" bağladığı bildirildi.
Açıklamada, İspanya'da otomotiv sektörünün mevcut durumunu "piyasanın normal değerlerinde" gören uzmanların, trafiğe kayıtlı araç sayısında bu yıl yüzde 3'lük bir düşüş öngördüğü kaydedildi.

İspanya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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