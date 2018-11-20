İspanya'da Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 44 Yaralı

20 Kasım 2018 Salı 12:38



20 Kasım 2018 Salı 12:38

İspanya'nın Katalonya eyaletinde Barcelona şehri yakınlarında bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı.Kuzey kasabaları Terrassa ve Manresa arasında meydana gelen toprak kayması sebebiyle içinde 131 yolcu bulunan trenin yerel saatle 06.00'da raydan çıktığı bildirildi. Kaza sebebiyle vagonlarda sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı.Manresa ve San Vicenç arasında sefer yapan trenin, Vacarisses ile Torreblanca istasyonları arasında meydana gelen toprak kayması sebebiyle raydan çıktığı kaydedildi.Yolculardan 30'unun başka bir trene aktarıldığı, kaza yerine 11 ambulans, 14 itfaiyeci ve 17 araç gönderildiği belirtildi. - MADRİD