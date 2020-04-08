İspanya'da turizme korona darbesi
Dünya genelinde etkili olan korona virüsten Avrupa'da İtalya'dan sonra en fazla etkilenen ülke İspanya oldu.
08.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:30
İspanya'nın turizm sektör örgütü EXCELTUR'un ilk verilene göre, ülkenin turizm gelirlerinde yaşanan 54.7 milyon Euro'luk kaybın 15.6 milyon Euro'luk kısmı turizm sektörü tedarikçilerinden ve turizm bağlantılı sektörlerden kaynaklandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan'da sona ermesi planlanan uygulama 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. - BARSELONA
Kaynak: İHA