İspanya'da "Türk Günü"

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) yürütücüsü olduğu "AB-Türkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi" kapsamında GTO ve proje ortaklarından Adıyaman TSO heyeti projenin İspanya 'daki ortağı Sevilla Ticaret Odasını ziyaret etti.Heyet, ziyaret kapsamında T.C. İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay'ın da katıldığı "Türk Günü" etkinliğinde İspanyol iş insanları ile bir araya geldi. Sevilla Ticaret Odasına gerçekleştirilen ziyarette Oda faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi alınırken GTO ve Adıyaman TSO'da kurulan "Dış Ticaret İstihbarat Birimleri" için de iyi uygulama örnekleri yerinde incelendi.Yıldırım: "Cervantes'in dediği gibi tecrübe bilginin anasıdır""Türk Günü" etkinliğinde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, projeler olsun olmasın her iki topluma değer katacak, farkındalık oluşturacak, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar atmak istediklerini belirtti. Konuşmasında 3 kardeş Oda'nın tüm bilgi birikimlerimi ve tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşıp üyelerine destek vererek birlikte kazanacağına dikkat çeken Yıldırım, "İspanyol yazar Cervantes'in dediği gibi, 'Tecrübe bilginin anasıdır'. Biz de istiyoruz ki karşılıklı tecrübelerimizi paylaşalım, yeni doğacak bilgilere analık edelim" dedi.Yıldırım, Türkiye ve İspanya'nın iki Akdeniz ülkesi olduğunu, Gaziantep ve Adıyaman'ın da Sevilla kentiyle aynı paralel üzerinde yer aldığını ve birçok ortak özelliğe sahip olduklarını ifade ederek şöyle devam etti:"Mutfak kültüründen, yaşam tarzına ve ekonomiye kadar benzerliklerimiz mevcut. Bu mevcudu katma değere dönüştürmek de bize düşüyor. Projemiz her ne kadar 'dış ticaret' temelli olsa da 3 Odanın attığı imza, iki ülkenin ilişkileri ve iş birlikleri için yeni fırsatlara vesile olacaktır. Aynı paralelde buluşan bu üç güzide şehrin birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna yürekten inanıyorum. Mesela tarım, özellikle de Akdeniz deyince akla gelen zeytin, İspanyol dostlarımızın zeytincilik alanındaki tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Mesela turizm. Gastronomi turizminden kültür turizmine, sanata, eğlenceye kadar müthiş değerlere sahip bu üç şehir. Emin olun birlikte yapabileceğimiz çok iş var."Konuşmasının devamında Gaziantep'in ticari, kültürel ve sosyal yapısıyla ilgili detaylıca bilgilendirme yapan Yıldırım, çok stratejik bir konumda bulunan Gaziantep'in yakın gelecekte imara ihtiyaç duyulacak Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yapılacak yatırımların üssü olmaya aday bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi."Güneş enerjisi yatırımları için dünyada güneşin en güzel doğduğu yere bekliyoruz"Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise yaptığı konuşmada Odalar arasındaki bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sevilla'nın güneş enerjisi yatırımlarındaki başarısını biliyoruz. Adıyaman, Gaziantep ve Sevilla bol güneşe sahip üç kent. Bu kentlerin ortak yatırımlar ve tecrübe paylaşımı noktasında adım atabilecekleri özel alanlardan biri de güneş santralleri noktasında olabilir. Dünyada güneşin en güzel şekilde doğduğu ve battığı şehirde güneş enerjisi yatırımları için İspanyol dostlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı."Her zaman yanınızdayız"Böyle bir projenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceğine dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da konuşmasında, "Biz her zaman Odalarımızın yanındayız" dedi.İki ülkenin kültürlerinin çok yakın olduğunu belirten Erginay, "İşbirliği imkanları yüksek. Bizler de bu ilişkileri kurmak için buradayız. Türkiye İspanya işbirliği konusunda Gaziantep Sevilla ortaklığı çok önemli. Projede emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerine yer verdi."Bu proje tüm taraflara kazanç sağlayacak"Türkiye ve İspanya ilişkileri için oldukça önemli bir projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını söyleyen Sevilla Ticaret Odası Başkanı Francisco Herrero da Gaziantep ve Adıyaman ile Sevilla'nın artık kardeş şehirler olduğunu dile getirdi. Odalarında uyguladıkları dış ticaret istihbaratı çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Herrero, projenin ortak çalışmaları başka alanlarda da yapabilmenin yolunu açacağına inandığını sözlerine ekledi.GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner'in de proje sunumu gerçekleştirdiği "Türk Günü" etkinliğine GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'nun yanı sıra T.C. İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay, Madrid Ticaret Müşaviri Altuğ Leblebicier, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Koordinatörü Yasemen Korukçu ve İspanyalı iş insanları katıldı.Proje hakkında3 Odanın ortak olarak yer aldığı ve GTO tarafından yürütülen "AB-Türkiye Ticari Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde başta Gaziantep ve Adıyaman olmak üzere bölge ihracatçısına güvenli ve sürdürülebilir dış ticaret desteği verilecek. Proje kapsamında GTO ve Adıyaman TSO'da kurulan "Dış Ticaret İstihbarat Birimleri" tarafından pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara 3 adımda güvenli ihracat için rehberlik edilecek, bilimsel analizlerle nokta atışı ihracat yaptırılacak. Gaziantep ve Adıyaman'daki ihracatçı firmalara danışmanlık ve dış ticaret istihbaratı alanında rehberlik edecek birim ilk önce 40 pilot işletmeye hizmet verecek. Projenin tamamlanmasının ardından bu hizmetler Oda kaynakları ile sunulmaya devam edilecek. - GAZİANTEP