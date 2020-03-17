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İspanya'da vaka sayısı 11 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

17.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:49
İspanya'da vaka sayısı 11 bini geçti
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İspanya, Ekonomi

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