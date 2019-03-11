İspanya'da 'Var' Skandalı!

Kaynak: İHA

La Liga'da hafta sonu oynanan Valladolid-Real Madrid maçında bir pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi tarafından izlendiği sırada ekranlara VAR odasının boş olduğu görüntü geldi. Bu olay İspanya'da gündeme adeta damga vurdu. İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin 2 golü ise VAR sistemi tarafından geçersiz sayıldı. Valladolid'in iptal edilen ilk golünde VAR tarafından pozisyonun ofsayt olup olmadığına bakıldı. Tam bu esnada da yayıcı kuruluş tarafından VAR odasının görüntüsü ekranlara verildi. Görüntüde odada hiçbir hakemin bulunmadığı ve ışıkların da sönük olduğu göze çarptı. İspanya'da gündemi karıştıran bu olay sonrası ise Marca gazetesi tarafından konuya ilişkin bir haber yapıldı. Haberde ekrana yansıyan görüntünün yanlış olduğu ve o an kullanılmayan farklı bir VAR odasının servis edildiği belirtildi.SÜPER LİG'DE DE YAŞANDI La Liga'da ortalığı karıştıran olayın bir benzeri bu sezon Süper Lig'de de yaşanmıştı. Ligin 8. haftasında Bursaspor'un Ankaragücü'nü ağırladığı mücadelede ev sahibi, henüz 7. dakikada bulduğu golle öne geçmişti. Ancak hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesi sonrası faul kararıyla golü iptal etmişti. Yankaya'nın pozisyonu incelemek için saha kenarına gittiği sırada ekrana getirilen VAR odası görüntülerinde hakemlerin yerlerinde olmadığı görülmüştü. Birçok tartışmanın yaşandığı söz konusu olay sonrası dönemin MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bir açıklama yaparak, o görüntünün maç öncesinde hazırlanmış olduğunu ve yayıncı kuruluş tarafından yanlışlıkla servis edildiğini dile getirmişti.(Uygar Aydın/İHA)