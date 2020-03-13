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İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.

İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.

13.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:47
İspanya'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi.
İspanya 'da yeni tip korona virüsü salgınından dolayı 15 günlük OHAL ilan edildi. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler : İspanya, Güncel

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