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İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

16.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:17

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya 'da, vaka sayısının9 bini geçtiği bildirildi.

309 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ DE ERTELENDİ

İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi.

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İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, İspanya, Güncel

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