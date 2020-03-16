İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.
16.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:17
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya 'da, vaka sayısının9 bini geçtiği bildirildi.
309 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 309 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu arada Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.
PARLAMENTO SEÇİMLERİ DE ERTELENDİ
İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüsün etkili olduğu İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, İspanya, Güncel
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