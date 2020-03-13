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İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e...

İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e yükseldi.

13.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:10
İspanya'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e...
İspanya 'da yeni tip koronavirüsten (kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı 4 bin 200'e yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : İspanya, Güncel

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