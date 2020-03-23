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İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor

Yeni tip koronavirüsün Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İspanya'da, Madrid Bölge Hükümeti üst düzey sağlık görevlisi Enrique Ruiz Escudero, ülkedeki vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmaya başlamasını beklediklerini açıkladı.

23.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:31

İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı son 24 saattte 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

CNN International'ın haberine göre, Madrid Bölge Hükümeti üst düzey sağlık görevlisi Enrique Ruiz Escudero Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Radyo COPE'ye ülkedeki vaka sayısının bu hafta sonuna doğru azalmaya başlanmasını beklediklerini açıkladı.

Escudero açıklamasında "Bu hafta o ünlü 'zirveye' çıkacağımızı düşünüyoruz. Ardından yeni vakalar gördüğümüz ancak bir önceki günden az olan noktaya ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Escudero bu tahminin, virüsün maksimum kuluçka süresi (14 gün) ile ülke çapındaki izolasyon önlemleri ve okul kapanmaları arasındaki korelasyona dayandığını açıkladı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol Sosyalist İşçi Parti üyesi Carmen Calvo, solunum yetmezliği sebebiyle acil koduyla hastaneye kaldırıldı. 62 yaşındaki siyasetçi, yaşı gereği yüksek risk grubunun içinde bulunuyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

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İspanya’da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor

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İspanya'da üst düzey sağlık görevlisi Enrique Ruiz Escudero, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Etiketler : Koronavirüs, İspanya, Madrid, Güncel

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