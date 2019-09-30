İspanya'daki bir Flamenko ekibi, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı Erik Dalı'yla dans etti

Düğünlerin vazgeçilmez şarkısı olan Erik Dalı'na gelin ve damatların özel dans gösterilerine son olarak İspanya'daki bir dans okulu dahil oldu. Flamenko ekibinin Erik Dalı performansı ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve binlerce yorum yapıldı.

ERİK DALI'NA YENİ BİR SOLUK GETİRDİLER

Profesyonel Duarte Dans Okulu'nda Erik Dalı eşliğinde İspanyol dans figürleriyle yeni bir oyun denemesi yapıldı. Her yaş grubundan kişilerin olduğu dans performansı, enerji ve renkli görüntüleriyle sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı dans performansına binlerce yorum ve beğeni de yapıldı.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Sosyal medyada hızla yayılan Erik Dalı videosuna sosyal medyada "Harika olmuş" yorumları yapıldı. İşte İspanya'daki bir okulun öğrencilerinin Erik Dalı performansına gelen yorumların bazıları...