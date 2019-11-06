İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu

Düğünlerin vazgeçilmez şarkısı olan Erik Dalı'na muhteşem koreografi hazırlayan İspanyol dans grubu, bu kez de Fatih Bulut'un dilden dile dolaşan şarkısı Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı eşliğinde dans etti.

İKİNCİ PERFORMANSLA DA ALKIŞ TOPLADILAR

Türkiye'ye yönelik çalışmaları oldukça ilgi gören Sergio González Bailaor, Instagram hesabından da Çok Sevdim Yalan Oldu performansının 2. çalışmasını yayınladı. Erik Dalı performansıyla sosyal medyaya damga vuran Flemenko dans grubu hocası González, "Çok Sevdim Yalan Oldu" dans performansını "Türk arkadaşlarıma merhaba" notuyla paylaştı.

TÜRK MÜZİKLERİNE FARKLI YORUM

Profesyonel Duarte Dans Okulu'nda her yaş grubundan kişilerin olduğu dans performansı, enerji ve renkli görüntüleriyle sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı dans performansına binlerce yorum ve beğeni de yapıldı.