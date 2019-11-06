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İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de "Çok Sevdim Yalan Oldu" dansıyla sosyal medyaya damga vurdu

Daha önce düğünlerin vazgeçilmez şarkısı Erik Dalı eşliğinde dans eden İspanyol ekipten bir sürpriz koreografi daha geldi. Flemenko dans grubu, son günlerin çok dinlenen şarkısı "Çok sevdim yalan oldu" şarkısı eşliğinde dans etti.

06.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:55

Düğünlerin vazgeçilmez şarkısı olan Erik Dalı'na muhteşem koreografi hazırlayan İspanyol dans grubu, bu kez de Fatih Bulut'un dilden dile dolaşan şarkısı Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı eşliğinde dans etti.

İKİNCİ PERFORMANSLA DA ALKIŞ TOPLADILAR

Türkiye'ye yönelik çalışmaları oldukça ilgi gören Sergio González Bailaor, Instagram hesabından da Çok Sevdim Yalan Oldu performansının 2. çalışmasını yayınladı. Erik Dalı performansıyla sosyal medyaya damga vuran Flemenko dans grubu hocası González, "Çok Sevdim Yalan Oldu" dans performansını "Türk arkadaşlarıma merhaba" notuyla paylaştı.

TÜRK MÜZİKLERİNE FARKLI YORUM

Profesyonel Duarte Dans Okulu'nda her yaş grubundan kişilerin olduğu dans performansı, enerji ve renkli görüntüleriyle sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı dans performansına binlerce yorum ve beğeni de yapıldı.

İspanya'daki Flamenko ekibi bu kez de

Fatih Bulut, Magazin


YORUMLAR (11)
HACI AMA AMCA DEĞİL: Bende çok sevdim yalan oldu çok sevmeyin akışına bırakın olursa olur olmazsa alıştık zaten
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AVNİ: hanife haberi yokmu?hülya avşarda olur
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12 0
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HACI AMA AMCA DEĞİL: Bu aralar seda sayan haberi var
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3 0
KARTAL NADO: her ikisi de şahane olmuş . . . felicitaciones . . . .
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1 9
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İSTEK VE TALEP: yorum yazmaya başka haber yokmu
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12 0
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DELİ DOKTORU: Avni sen hangi hastahanedensin? Bakırköymü, Manisamı ??
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BLACK SWORD: Ekrem Tok taymış, öğrendim
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1 0
AVNİ: aslım seni sevdim yalan oldu nerdesin yosun gözlüm
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27 2
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ŞULE: Merhaba Avni.
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16 0
ASLI: AVNİM YOSUN GÖZLÜ ASLIN GELDİ. AVNİM MUTLULUĞU SENDE YAKALADIM. BİR ELMANIN YARISI GİBİYİZ.
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22 1
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