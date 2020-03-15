İspanya'daki vakalarda en yüksek günlük artış
İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.
15.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:48
İspanya 'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Ekonomi
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Ekonomi
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Ekonomi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Ekonomi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Ekonomi
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı