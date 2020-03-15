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İspanya'daki vakalarda en yüksek günlük artış

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.

15.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:48
İspanya'daki vakalarda en yüksek günlük artış
İspanya 'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İspanya, Ekonomi

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