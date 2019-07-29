Cristiano Ronaldo, Florentino Perez ile sarılınca yapılan tezahürat dikkat çekti!

Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, "Portekiz ile kazandığım Avrupa Şampiyonası (2016), kariyerimdeki en önemli başarı." dedi.

KARİYERİNDEKİ EN ZOR ANINI ANLATTI

Formasını giydiği Real Madrid'den 9 yıl sonra ayrılıp İtalyan Ligine gitmesinin ve yeni takım arkadaşlarıyla oynamanın kendisi açısından da kolay olmadığını vurgulayan Ronaldo, "Her şeye rağmen geçen sezon benim için sportif ve bireysel anlamda büyük bir yıl oldu. İtalyan ligini ve Portekiz ile Uluslar Ligi kupasını kazandım." şeklinde konuştu. Kariyerindeki en zor anının, 10-11 yaşında Madera Adası'nda ailesini bırakıp, futbol oynamak için tek başına Lizbon'a gitmek olduğunu anlatan 34 yaşındaki Ronaldo, "O yaşta bir çocuğun ailesinden ayrı olması kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"ONU BİR KEZ DAHA TRANSFER ET"

Diğer yandan törendeki en önemli anlardan biri, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo'nun 1 yıl aradan sonra bir araya gelmeleri oldu. Perez ve Ronaldo uzun süre birbirlerine sarılırken, tiyatro salonunda bulunan İspanyolların "Onu, bir kez daha transfer et" diye tezahürat yapması dikkat çekti.