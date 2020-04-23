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İspanya'dan getirilen 150 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

23.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 05:01
İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İspanya'dan 150 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merizfon Havalimanı'na indi.
Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.
Vatandaşlar, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılandı.
İspanya'ya staj için giden Bora Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorucu bir yolculuk olduğunu ancak Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
"Devletimiz sayesinde şu an burada bulunuyoruz"
Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu tekrar gördüğünü ifade eden Taştan, şunları söyledi:
"Öğrenciyim. Staj yapıyordum, bir buçuk ay önce stajı durdurmak zorunda kaldık. Ülkemiz büyük bir operasyon düzenledi ve bizi oradan getirdi. Devletimiz sayesinde şu an burada bulunuyoruz. Mutluyum, ailem çok mutlu. Benden ziyade ailem çok endişeliydi orada kaldığım için. Devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, bizimle ilgilendiler, bizi ülkemize getirdiler. Görevliler, hem havalimanında hem burada olsun bizimle çok ilgilendiler." İspanya’dan getirilen 150 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İspanya, Güncel , Haber
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