İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi
İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen 93 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
21.04.2020 03:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 03:55
Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti.Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.
Kaynak: AA