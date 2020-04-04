Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede "Türkiye'nin dayanışma ve jestine" teşekkür

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ülkesindeki iki özerk yönetim tarafından satın alınan solunum cihazlarının Türkiye'nin gösterdiği "dayanışma" sonucu İspanya'ya ulaştırılacağını açıkladı.

04.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:18
İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ülkesindeki iki özerk yönetim tarafından satın alınan solunum cihazlarının Türkiye 'nin gösterdiği "dayanışma" sonucu İspanya'ya ulaştırılacağını açıkladı.
Laya, İspanyol televizyonu Cuatro'ya yaptığı açıklamada, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır." dedi.
İspanya'da muhalefet partilerinin, söz konusu olaydan dolayı Türkiye'ye yönelik suçlamalarını sert dille eleştiren Laya, "Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum. (El koydu, çaldı) gibi doğru olmayan suçlamalar yapıldı. Basında, siyasi partilerde ve kamuoyunda kullanılan bu tip ifadelerin, bizim ikili ilişkilerimize zarar verdiğinin bilinmesi gerekir." diye konuştu.
Laya, konunun diplomatik bir yolla çözüldüğünü aktararak, "Olan şu ki, İspanya'daki iki özerk yönetimin satın aldığı solunum cihazlarının teslimi gecikmiştir. Türkiye, önce bunları ülkesindeki hastalar için kullanmak istemiştir ama İspanya'daki aciliyeti görerek bizimle paylaşmaya karar verdiklerini bu gece bize iletmişlerdir." açıklamasında bulundu.
Söz konusu solunum cihazlarının şu anda lisans işlemlerinin yapıldığını ve ileriki saatlerde İspanya'ya ulaşacağını kaydeden Laya, "İspanya hükümeti tarafından sorumlu ve eylem odaklı, Türk hükümeti tarafından da İspanya'daki acil duruma karşılık veren büyük bir iş yapılmıştır. Verilmesi gereken tek mesaj budur." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Laya, Twitter hesabından da Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz." paylaşımında bulundu.
İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon avro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.
Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İspanya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İspanya'dan Kovid-19 ile mücadelede 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:30: "Covid -19 sebebiyle yurt dışında 156 vatandaşımızı kaybettik" - Haber 23:30: Kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası - Haber 23:30: Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara "sosyal mesafe" kuralından para cezası - Haber 23:24: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Covid -19 sebebiyle yurt dışında 156 vatandaşımızı kaybettik" - Haber 23:24: Kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası - Haber 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar - Haber 22:01: Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı - Haber 21:57: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı - Haber 21:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti - Haber 21:24: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi - Haber