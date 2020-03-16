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İspanya'dan stajdan dönen öğrenciler, evlerinde takip ediliyor

KIRIKKALE Valiliği, İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün staj yaptıktan sonra kente dönen öğrencilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde 14 gün takip edileceğini duyurdu.

16.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:09
İspanya'dan stajdan dönen öğrenciler, evlerinde takip ediliyor

KIRIKKALE Valiliği, İspanya 'nın Barcelona kentinde 15 gün staj yaptıktan sonra kente dönen öğrencilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde 14 gün takip edileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün staj yaptıktan sonra ülkemize dönen ve havaalanında sağlık kontrolünün ardından ilimize gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grup, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehber ve belirlenen kurallar çerçevesinde evlerinde 14 gün süre ile takip edilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamakla birlikte bu tür haber ve paylaşımlar yapılırken daha hassas ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Stajdan dönen grupta 10 öğrenci, 3 öğretmen bulunduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Barcelona, İspanya, Güncel

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