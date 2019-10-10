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İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz

İspanya'nın, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekmekle tehdit ettiği belirtildi. İspanya, operasyon başladığında Türkiye'ye destek açıklaması yapmıştı.

10.10.2019 23:40İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Suriye'de gerginliğin tırmanması durumunda Adana'ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sistemi çekebileceği belirtildi.

Pais gazetesine konuşan İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar, Türkiye'nin hava savunması için Adana'ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresinin Aralık ayında sona ereceği hatırlattı. Barış Pınarı Harekatı bağlamında Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda İspanya'nın, Türkiye'deki Patriotlar'ın süresini uzatmanın hiçbir anlamı olmadığını NATO'ya bildireceği ifade edildi.

"BU OPERASYONU DERHAL SON VERİLMELİ"

Madrid'in duruşunun tamamen AB'nin duruşuyla örtüştüğünü kaydeden kaynaklar, Suriye'de insani felakete yol açabilecek ve IŞİD'e karşı mücadeleye zarar verebilecek bu operasyona derhal son verilmesi gerektiğini tekrarladı.

İSPANYA SAVUNMA BAKANI İŞARETİ VERMİŞTİ

Daha önce İspanya Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, "Biz, barışsever operasyonlara katılıyoruz. Eğer askeri tırmanmayla tehdit edecek riskler olursa Türkiye'deki Patriotlar ile ilgili konuyu, bir karara varılması amacıyla NATO'da gündeme getireceğiz" diye açıklamıştı.

İSPANYA OPERASYON BAŞLADIĞINDA TÜRKİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, İspanya, Dünya, Güncel

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