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İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'den çıkamayan solunum cihazlarımız var

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutulan solunum cihazlarını birkaç kez görüşmelerine rağmen alamadıklarını söyledi.

04.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:01
İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'den çıkamayan solunum cihazlarımız var
İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya düzenlediği basın toplantısında, 'Satın aldıkları suni solunum cihazlarının Türkiye 'de tutulduğunu belirterek, solunum cihazlarını almayı şu ana kadar başaramadıklarını' söyledi.

Türk hükümetinin salgına karşı kullanmak üzere son günlerde sağlık malzemelerinin ülke dışına satışına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Laya, Türkiye'nin kendi hastalarına lazım olabileceği gerekçesiyle suni solunum cihazlarının İspanya'ya ulaştırılmasına şimdilik izin vermediğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Türkiye, Dünya
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