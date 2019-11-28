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İspanya Futbol Ligi 3 yıl boyunca D-Smart'ta

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia gibi dünya devlerinin kıyasıya şampiyonluk yarışı 3 yıl boyunca D-Smart ekranlarında yaşanacak.

28.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:15İspanya Futbol Ligi 3 yıl boyunca D-Smart'ta

, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia gibi dünya devlerinin kıyasıya şampiyonluk yarışı 3 yıl boyunca D-Smart ekranlarında yaşanacak.

Son yılların Avrupa'da en başarılı takımlarının yer aldığı, Messi, Suarez, Benzema, Modric gibi dünya çapında en büyük yıldızların boy gösterdiği La Liga heyecanı sadece D-Smart ekranlarında yaşanacak. Dünyanın en büyük futbol rekabeti olan Barcelona ve Real Madrid'i karşı karşıya getiren El Clasico coşkusu da 3 yıl boyunca D-Smart ekranlarında olacak.

1.19 milyar Euro'luk toplam değeriyle dünyanın en pahalı takımlarının başında gelen ve yaz transfer döneminde Eden Hazard, Luka Jovic, Militao gibi yıldızları renklerine bağlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, futbol cambazı Messi, deneyimli golcü Suarez'li kadrosunu Griezmann transferiyle daha da güçlendiren son şampiyon Barcelona, 126 milyon Euro'luk Joao Felix transferiyle yaz transfer döneminin flaş takımı istikrar abidesi Atletico Madrid, Kral Kupası'nın son sahibi Valencia, şampiyonluk hedefleyen Sevilla'nın kıran kırana mücadelesi izleyicileri futbola doyuracak. Andorra maçında kaydettiği iki golle Milli Takımımıza galibiyeti getiren Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, İsmail Köybaşı'lı kadrosuyla sezona iyi başlayan Granada, ligin köklü takımları Athletic Bilbao, Villarreal, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Getafe ve sezonun flaş takımı Sociedad lige renk katan diğer ekipler.

29 Kasım Cuma

23: 00 Celta Vigo - Valladolid

30 Kasım Cumartesi

15: 00 Alaves – Real Madrid

18: 00 Real Sociedad - Eibar

23: 00 Valencia - Villarreal

01 Aralık Pazar

14: 00 Sevilla - Leganes

23.00 Atletico Madrid – Barcelona



Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, D Smart, Spor

Kaynak: DHA

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