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İspanya hükümeti: "İtalya ile Open Arms konusunda anlaşmadık"

İspanya, insani yardım gemisi Open Arms'ın İspanya'ya ait Mallorca Limanı'na yanaşması konusunda İtalya ile anlaştığı haberlerini yalanladı.

19.08.2019 13:31 İspanya hükümeti:
İspanya, insani yardım gemisi Open Arms'ın İspanya'ya ait Mallorca Limanı'na yanaşması konusunda İtalya ile anlaştığı haberlerini yalanladı.

İspanya hükümeti, Libya'dan kurtardığı 107 sığınmacı 18 gündür açık denizde bekleyişe devam eden Open Arms insani yardım gemisi konusunda İtalya ile anlaştığı haberlerini yalanlarken gemideki sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu da tekrarladı.

Yapılan açıklamada, "Hükümet İtalya ile herhangi bir anlaşma yapıldığı iddialarını kabul etmiyor. Konuyla ilgili tek doğru bilgi, İspanyol hükümetinin Open Arms'a en yakın İspanya limanına yol almasını teklif ettiği ve İtalyan hükümetinin, göçmenlerin Lampedusa'ya inmesini engelleyerek yasaları ihlal ettiği" belirtildi.

İspanyol yardım gemisi Open Arms tarafından bugün yapılan bir açıklamada, geminin güvertesindeki sığınmacıların İspanya'ya ait Mallorca Limanı'na indirilmesi konusunda İspanya ve İtalya'nın anlaştığı duyurulmuş ve gemideki kötüleşen koşullar ve İtalyan Lampedusa Adası'na yakınlıkları değerlendirildiğinde verilen bu kararı "anlaşılmaz" olarak nitelendirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde İspanya hükümetinden gelen Algesiras Limanı'na yanaşma davetini gemideki koşulların 7 günlük bir yolculuğa el vermeyeceği gerekçesiyle reddeden Open Arms yetkilileri, Mallorca'ya bugün başlayacakları yolculuğun da 3 gün süreceğinin altını çizmişti. - MADRİD

İspanya, İtalya, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

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