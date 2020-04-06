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İspanya İslam Komisyonu Başkanı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya İslam Komisyonu Başkanı Riay Tatari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

06.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:14
İspanya İslam Komisyonu Başkanı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İspanya İslam Komisyonu Başkanı Riay Tatari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Suriye kökenli olan ve 1960'lı yılların sonunda geldiği İspanya'da uzun zamandır Madrid Merkez Camisi imamı ve İspanya İslam Komisyonu Başkanı olarak görev yapan 72 yaşındaki Tatari, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Madrid'deki bir hastanede yaşamını yitirdi.
İspanya'daki Müslüman toplumun en önemli liderlerinden biri olarak tanınan Tatari'nin ölümünden dolayı ülkedeki Katolik ve Musevi kurumlarıyla Madrid Başpiskoposu Kardinal Carlos Osoro Sierra başsağlığı mesajı yayımladı.
Ayrıca Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İspanya İslam Komisyonu Başkanı Riay Tatari'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve İspanya'daki Müslüman toplumuna başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Tatari ile hastaneye kaldırılan eşinin durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Madrid, Güncel
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